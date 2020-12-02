ATP на своем официальном сайте объявила имена претендентов на премии ATP Awards 2020. В две из пяти номинаций попали российские тенниисты.

В номинацию «Прогресс года» попал Андрей Рублев, который начал год 23-м, а закончил восьмым и выиграл пять титулов. Рублев поборется за премию с Юго Эмбером, Диего Шварцманом и Янником Синнером.

В номинацию «Возвращение года» попал россиянин Андрей Кузнецов, который вернулся в тур после трехлетнего перерыва. Кроме того, Кузнецову удалось выйти во второй круг US Open.

Помимо Кузнецова, на премию претендуют Кевин Андерсон, Вашек Поспишил и Милош Раонич — все три конкурента россиянина вернулись после серьезных травм.

Победителей в номинациях определят игроки, за исключением тренера года — его выберут тренеры.