Аргентинский полузащитник немецкого «Штутгарта» Николас Гонсалес может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, сине-бело-голубые могут попробовать подписать контракт с 22-летним футболистом зимой. Отмечается, сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

Отметим, Николас Гонсалес является воспитанником «Аргентинос Хуниорс», два года назад он перешел в «Штутгарт» за 8,5 миллионов евро. Срок контракта аргентинца со «Штутгартом» завершается летом 2024 года.

Летом 2019 года сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны ЦСКА. Тогда «Штутгарт» хотел получить за него 10 миллионов евро.

В последних пяти матчах за клуб и сборную Аргентины Гонсалес забил пять голов и отдал одну результативную передачу.