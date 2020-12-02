Российский фигурист Дмитрий Алиев заболел пневмонией.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что в данный момент фигурист лечится в домашнем режиме.

Напомним, ранее Дмитрий Алиев пропустил контрольные прокаты сборной России из-за травмы. Фигурист вернулся на лед в октябре перед этапом Кубка России в Сочи, где он выступал по облегченной программе.

В ноябре чемпион Европы выступал на фестивале «Влюблённые в фигурное катание». Кроме того, 21 ноября Алиев занял пятое место на Гран-при России.

С 5 по 8 декабря в Москве состоится пятый этап Кубка России. В соревновании среди мужчин примут участие Михаил Коляда, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Рухин, Артём Зотов, Владислав Катичев и Никита Вахрушев.