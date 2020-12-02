Британский чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри попросил исключить себя из списка номинантов на премию «Спортивная личность года» от ВВС.

«У меня есть сообщение для BBC по поводу присуждения награды. Пожалуйста, исключите меня из своего списка, так как я – народный чемпион и не нуждаюсь в подтверждениях или каких-либо наградах. Я знаю, кто я и что делаю в спорте. У меня есть любовь людей», – написал Фьюри в своем Twitter.

Помимо Фьюри, в список номинантов вошли капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, снукерист Ронни О’Салливан, жокей Холли Дойл, пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и крикетист Стюарт Брод.

Ранее сообщалось, что американский боксер в тяжелом весе Деонтей Уайлдер подаст в суд на британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри, если не состоится третий реванш бойцов.