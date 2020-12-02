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  • 22:15,  2 декабря 2020
ФК "Зенит"
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«Зенит» назвал состав на матч с «Брюгге». Кержаков — капитан, Дзюба не сыграет

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч с «Брюгге» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Место в воротах займет голкипер Михаил Кержаков, также с первых минут сыграют Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Малком, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.

Запасные: Андрей Лунев, Александр Васютин, Данил Круговой, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой.

Игра будет проходить сегодня, 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать встречу будет голландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. В роли его ассистентов выступят Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервным рефери назначен Аллард Линдхут.

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