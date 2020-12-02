Российский биатлонист Антон Бабиков может принять участие в старте спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

«Антон заявлен на гонку, но ему необходимо получить отрицательный тест. Ждем», — сказал Польховский, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, коронавирусная инфекция у Бабикова обнаружилась в прошлую среду, по этой причине он пропустил первый этап Кубка мира, который состоялся в прошедший уик-энд в том же Контиолахти. После этого Бабикова отправили на карантин. 2 декабря биатлонист сдал повторный тест, результат которого до сих пор ожидает.

Мужская спринтерская гонка состоится 3 декабря, начало запланировано на 15:30 по московскому времени.