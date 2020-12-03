В Петербурге в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги местный «Зенит» сыграет против турецкого «Фенербахче».

Матч, который будет проходить на «Сибур Арене», начнется в 20:00 по московскому времени.

Команда из Петербурга на данный момент сыграла всего восемь матчей в текущем сезоне Евролиги из-за проблем с коронавирусом в команде. В сезоне-2020/21 «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес», «Барселону», «АСВЕЛ», «Альбу», «Басконию» и «Жальгирис», а также уступил «Олимпиакосу» и «Химкам». Встречи с миланской «Олимпией» и греческим «Панатинаикосом» были перенесены из-за вспышки коронавируса в команде соперника.

В 2020 году команде Хавьера Паскуаля предстоит еще шесть поединков, два дома и четыре на выезде. В Петербурге сине-бело-голубые сыграют с «Баварией» и «Црвеной Звездой», в гостях — против «Валенсии», «Реала», ЦСКА и «Маккаби».