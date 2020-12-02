Бразильский боец UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова.

По словам Оливейры, Конор Макгрегор и Пол Фелдер уходили много раз, но они возвращались. Бразилец отметил, речь о Хабибе, о его семье и религии.

«Человек сказал, что уходит. Мне сказали, что он поклялся на могиле отца, что больше никогда не будет драться. Если это правда, он не вернется. Если он это сделает, он нарушит свое слово и предаст память своего отца. Так что это конец», — сказал Оливейра, слова которого приводит MMA Fighting.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа