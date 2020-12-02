В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» дома одержал победу над французским «Ренном» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил шведский нападающий краснодарцев Маркус Берг с передачи Александра Мартыновича.

После пяти туров команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе четыре очка. Французская команда располагается на последней позиции с одним баллом.

По итогам пяти туров черно-зеленые обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы независимо от результатов шестого тура, так как при равенстве очков «Краснодар» будет идти выше за счет дополнительных показателей.

Следующий матч «Краснодар» проведет 8 декабря на выезде против «Челси», «Ренн» в этот же день примет «Севилью».