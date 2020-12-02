Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не включен в заявку команды на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против римского «Лацио».

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Отмечается, причиной этому стала травма подколенного сухожилия. Сроки возвращения игрока не сообщаются, но ESPN пишет о том, что норвежец больше не сыграет в 2020 году.

В 14 матчах нынешнего сезона 20-летний Холанд забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд возьмет премию как лучший молодой игрок Европы Golden Boy по итогам этого года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Премия Golden Boy вручается футболистам не старше 21 года, выступающим в высшем дивизионе одного из европейских национальных чемпионатов.