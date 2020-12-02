Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что нельзя отменять турниры из-за того, что спортсмены заражаются коронавирусом.

По словам Тарасовой, не нужно подстраивать расписание чемпионатов и других соревнований под здоровье спортсменов.

«Какой бы у нас грипп ни был, коронавирус или еще что-то подобное, у нас есть свой график, по которому мы работаем. С какой стати надо что-то отменять? Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам», – сказала Тарасова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске будет проходить со зрителями. Чемпионат будет проводиться с 24 по 27 декабря, а первые спортсмены и тренеры начнут прибывать в город 22 декабря.