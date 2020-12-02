Шопина исключили из сборной России, чемпионат России по фигурному катанию пройдет со зрителями, «Краснодар» победил «Ренн». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.

«Корейский Зомби» бросил вызов Забиту и ждет ответ

Боец ММА Чон Чхан Сон, известный как «Корейский Зомби», заявил о желании подраться с россиянином Забитом Магомедшариповым и ждет его согласия на бой.

Константинова, Губанова и Мозалёв выступят на чемпионате Петербурга

Стал известен состав участников чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию, который будет проходить 10 и 11 декабря 2020 года.

Антигулов устроил драку на свадьбе — бойцу не позволяли пить алкоголь

Российский боец UFC в полутяжелом весе Гаджимурад Антигулов стал зачинщиком драки на дагестанской свадьбе.

Источник: Шопин исключен из сборной за пьяную выходку с членами РУСАДА

Российский биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на год за пьяную выходку с членами антидопинговой комиссии РУСАДА.

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске пройдет со зрителями

Стало известно, что чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске будет проходить со зрителями.

«Локомотив» может пригласить Газизова, если клуб покинет Кикнадзе

Московский «Локомотив» может пригласить генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, если нынешний гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе покинет клуб.

«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Штутгарта»

Аргентинский полузащитник немецкого «Штутгарта» Николас Гонсалес может стать футболистом петербургского «Зенита».

«Краснодар» обыграл «Ренн» и обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» дома одержал победу над французским «Ренном» со счетом 1:0.