В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:3.

В составе хозяев по мячу забили Шарль де Кетеларе на 33-й минуте, Ханс Ванакен с пенальти на 58-й минуте и Ноа Ланг с передачи Эммануэля Денниса на 73-й минуте встречи.

После пяти туров команда Сергей Семака занимает последнее место в турнирной таблице группы F, имея в своем активе одно очко. Бельгийская команда располагается на третьей позиции с семью баллами.

По итогам пяти туров сине-бело-голубые потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков — отрыв от третьего места теперь составляет шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 8 декабря дома против «Боруссии», «Брюгге» в этот же день на выезде сыграет с «Лацио».