Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о поражении команды от «Брюгге» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

По словам Семака, после 0:2 было достаточно сложно отыгрываться. Он отметил, желание было, но этого было недостаточно для того, чтобы изменить ход матча и добиться положительного результата.

Тренер добавил, если в первых матчах «Зенит» играл в составе, приближенном к боевому, то потом у команды появились проблемы, потому что глубина состава не позволяет конкурировать с командами в Лиге чемпионов.

«Почти все наши лидеры пропустили около месяца. Кто-то даже больше. После такого сразу играть сложно. И естественно, они пока не в оптимальной форме», — сказал Семак, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:3.

По итогам пяти туров сине-бело-голубые потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков — отрыв от третьего места теперь составляет шесть очков.