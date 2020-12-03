Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Рассел Уэстбрук стал баскетболистом «Вашингтон Уизардс».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, в результате обмена в обратном направлении проследует 30-летний разыгрывающий Джон Уолл, который является первым номером драфта НБА 2010 года. Кроме того, «Хьюстон» получит право будущего выбора в первом раунде драфта.

Напомним, Рассел Уэстбрук перешел в «Хьюстон Рокетс» в июле 2019 года. Ранее 11 лет подряд он играл в составе «Оклахома-Сити Тандер». Разыгрывающего признавали самым ценным игроком НБА в 2017-м, он дважды становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017) и девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продлит контракт с клубом еще на два года.