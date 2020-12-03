По итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стали известны девять участников 1/8 финала турнира.

«Бавария» одной из первых вышла в плей-офф, а в пятом туре команда Флика сыграла вничью с «Атлетико», набрав 13 очков. Второй участник плей-офф в группе А пока не определен, но им точно будет не «Локомотив».

В группе В любая команда может как вылететь, так и выйти в 1/8 финала: восемь очков у менхенгладбахской «Боруссии», по семь — у «Шахтера» и «Реала», пять — у «Интера».

В группе С обеспечили себе евровесну «Манчестер Сити и «Порту», а в группе D этим может похвастаться только «Ливерпуль».

В группе Е «Челси» и «Севилья» также уже зарезервировали путевки в весеннюю часть ЛЧ, а «Краснодар» точно будет играть в ЛЕ. В группе F пока единственным участником плей-офф является дортмундская «Боруссия».

В группе G давно решили свои задачи «Барселона» и «Ювентус», а в группе H троевластие: у «МЮ», «ПСЖ» и «Лейпцига» по девять очков.