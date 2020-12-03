Московский ЦСКА на своем поле примет австрийский «Вольфсберг» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «ВЭБ-Арена» сегодня, 3 декабря, и начнется в 20:55 по московскому. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Перед пятым туром команда Виктора Ганчаренко находится на последнем месте в группе, набрав три очка. В прошлой игре армейцы сыграли нулевую ничью с «Фейеноордом» дома.

Ранее в игре первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА упустил победу над австрийским «Вольфсбергом». Матч состоялся на арене «Вёртерзе» в Клагенфурте и закончился со счётом 1:1. Гол в составе армейцев забил аргентинец Адольфо Гайч. В матче с «Динамо» на своем поле сыграл вничью 0:0, а в Нидерландах москвичи уступили «Фейеноорду» со счетом 1:3.