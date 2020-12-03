Национальная баскетбольная ассоциация объявила, что у 48 из 546 игроков, прошедших тестирование с 24 по 30 ноября, выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию.

Сообщается, что баскетболисты с положительными результатами изолированы до тех пор, пока не получат разрешение на возобновление активности. Лига работает с Центром по контролю и профилактике заболеваний над рекомендациями по поводу того, как долго зараженные игроки должны быть изолированы.

Отмечается, Центр сократил рекомендации по карантину после заражения коронавирусом до семи дней с отрицательным тестом или до десяти дней без него.

В Национальной баскетбольной ассоциации 1 декабря открылись тренировочные лагеря. Старт нового сезона запланирован на 22 декабря.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Рассел Уэстбрук стал баскетболистом «Вашингтон Уизардс».