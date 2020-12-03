Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал лауреатом премии «Джентльмен года».

На премию, которая вручается газетой «Комсомольская правда», были номинированы защитник московского «Спартака» Георгий Джикия и норвежский хавбек «Ростова» Матиас Норманн. Отмечается, что в ближайшие дни Фернандес получит традиционный черный смокинг.

В прошлом году лауреатом премии стал защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков.

Отметим, в Москве в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы состоится матч между местным ЦСКА и австрийским «Вольфсбергом». Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 20:55 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен черногорец Никола Дабанович.