Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о поражении сине-бело-голубых от «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Петржела назвал результат катастрофой и заявил, что он очень неожиданный для него. Чех отметил, он был уверен, что «Зенит» не проиграет, потому что «Брюгге» не такая мощная команда. Петржела добавил, что российская команда слабее, чем он думал.

«Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они мне говорили: «Зенит снова проиграет, а я сказал: «Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу». Продолжение вы знаете. Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно», — сказал Петржела, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:3.

По итогам пяти туров сине-бело-голубые потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков — отрыв от третьего места теперь составляет шесть очков.