Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении петербургского «Зенита» от бельгийского «Брюгге» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» и до этого проваливался в Европе. Но так плох он прежде не был. Даже не по результату. По игре. Ее просто нет. Да и желания особого у игроков клуба не видно. Не видно было, причем и при 0:0, и при 0:3. Если не заводит Лига чемпионов, тут нужно что-то менять», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:3.

По итогам пяти туров сине-бело-голубые потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков — отрыв от третьего места теперь составляет шесть очков.