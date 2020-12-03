Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своей отставке после поражения от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

По словам Семака, для тренера российской команды, которая выступает в Лиге чемпионов, это очень сложный год.

«Не боюсь ли я, что руководство отправит в отставку? Это вопрос не ко мне. Мое дело работать и выполнять те задачи, которые передо мной стоят. Что я и делаю», — сказал Семак, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:3.

По итогам пяти туров сине-бело-голубые потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков — отрыв от третьего места теперь составляет шесть очков.