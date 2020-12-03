По итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА назвал имена четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

В число номинантов вошли французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру, бельгийский форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку, немецкий нападающий австрийского «Зальцбурга» Мергим Бериша и турецкий полузащитник «Истанбул Башакшехир» Ирфан Кахведжи.

Отметим, Жиру оформил покер в матче с «Севильей» (4:0), Лукаку забил два мяча в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (3:2), Бериша оформил дубль в игре против «Локомотива» (3:1), а на счету Кахведжи хет-трик в ворота «Лейпцига» (3:4).

Проголосовать за лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.