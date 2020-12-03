Неймар рассказал, за какой поступок никогда не забудет Марадону

Бразильский нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар рассказал о встрече с легендарным Диего Марадоной в подростковом возрасте.

По словам Неймара, в своей жизни он несколько раз общался с Марадоной, но бразилец никогда не забудет встречу, когда ему было 12 или 13 лет. Футболист отметил, он только начинал в «Сантосе» и пошел смотреть показательный матч между Бразилией и Аргентиной — игру между бывшими футболистами.

Неймар добавил, так как автобус сборной Бразили был уже переполнен, он не мог поехать с ними, и его посадили в автобус Аргентины.

«Там были два выделяющихся парня, они сидели на передних местах — Манкузо и Марадона. Они посадили меня рядом с собой и очень хорошо со мной обращались. Настолько хорошо, что, когда мы прибыли на стадион, они повели меня в раздевалку Аргентины и на поле. У меня даже есть фото с Марадоной, когда я был маленьким. Он подозвал меня, чтобы я сфотографировался с ним. Я никогда не забуду его жест», — сказал Неймар, слова которого приводит Eleven Sports.