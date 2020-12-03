Сергей Семак не способен признаться в собственном бессилии и объявить на всю страну, что «Зенит» провалил вторую подряд лигачемпионскую кампанию в том числе по его вине. Сколько еще шансов даст ему руководство?

Говорят, что Семака хотели видеть у руля «Зенита» самые высшие чиновники, но терпение лопается у всех. Вариантов развития событий может быть три. Самый логичный и объективный, который мы исключим из этой тройки, должен был случиться сразу на пресс-конференции: там Сергею Богдановичу стоило не рассказывать о легионерах, а сообщить о том, что он покидает «Зенит».

Теперь полностью очевидно, что по своей воле он Петербург не покинет. Теперь дело за руководством — если «Зенит» оступится в игре с «Уралом» или безвольно сольет домашний матч против «Боруссии», Семака надо убирать и не слушать его аргументы о травмированных и лимите на легионеров. Деньги на неустойку «Зенит» найдет, как и на зарплату новому тренеру, который наверняка подыскивается. Особенно важна отставка Семака будет в свете предстоящих игр с «Динамо» и «Спартаком» — это будет хорошая встряска для футболистов, и победят они скорее без тренера, чем с ним.

Если «Зенит» вдруг наберет в этих двух играх шесть очков, логично будет оставить Семака и дождаться конца года, то есть еще две игры, и уже по итогам всего отрезка принимать решение. Учитывая, как не любят в «Зените» перемены, не проигрыш «Спартаку» вполне может сохранить Семаку работу.

Наконец, третий вариант: никого не слушать и вне зависимости от игр с «Динамо» и «Спартаком» дать специалисту поработать до конца сезона. Снова взяли золотые медали? Поздравляем, вам повезло, снова покупаем легионера за 40 млн и надеемся на успех в Лиге чемпионов. Пропустили вперед «Спартак» или ЦСКА? В таком случае тренера точно пора менять.