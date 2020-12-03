Российский футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о поражении своей команды от «Брюгге».

По словам Мостового, «Зенит» потерпел обидное поражение и упустил все шансы на евровесну. Он отметил, команда рассчитывала не на такой результат, у игроков были моменты, и их можно было реализовывать. Футболист добавил, что «Зенит» неплохо начинал оба тайма — и в эти отрезки нужно было забивать, тогда было бы легче.

Мостовой считает, что оба тайма «Зенит» начал хорошо, создавал моменты у ворот соперника, преимущество было за петербуржцами.

«Но да — после пропущенных мячей, особенно после пенальти, уже было тяжело», — сказал Мостовой, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:3.

По итогам пяти туров сине-бело-голубые потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков — отрыв от третьего места теперь составляет шесть очков.