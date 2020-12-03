Горшков: Скорее всего, Туктамышева пропустит ЭКР в Москве из-за болезни

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева может пропустить этап Кубка России в Москве.

По словам Горшкова, скорее всего, Туктамышева пропустит этап Кубка России из-за болезни, ее не будет.

«Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить», — сказал Горшков, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве в период с 5 по 8 декабря. В октябре спортсменка вернулась к тренировкам, но в ноябре стало известно, что она сдала положительный тест на коронавирус.