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  • 11:31,  3 декабря 2020
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Горшков: Скорее всего, Туктамышева пропустит ЭКР в Москве из-за болезни

Горшков: Скорее всего, Туктамышева пропустит ЭКР в Москве из-за болезни
Елизавета Туктамышева. Фото: скриншот видео

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева может пропустить этап Кубка России в Москве.

По словам Горшкова, скорее всего, Туктамышева пропустит этап Кубка России из-за болезни, ее не будет.

«Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить», — сказал Горшков, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве в период с 5 по 8 декабря.  В октябре спортсменка вернулась к тренировкам, но в ноябре стало известно, что она сдала положительный тест на коронавирус.

Согласно регламенту ФФККР, выступить на чемпионате России смогут спортсмены, откатавшие два этапа Кубка страны. Однако существует вероятность, что в правила будут внесены корректировки, так как ряд спортсменов не соревновался из-за коронавируса.

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