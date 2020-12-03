Личный водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук хочет взыскать моральный ущерб с форварда московского «Спартака» Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека «Ростова» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову. Отмечается, Соловчук планирует взыскать футболистов и их соучастников деньги на лечение в размере 42 360 рублей 75 копеек.

Компенсацию морального вреда Соловчук хочет получить в виде миллиона рублей — по 250 тысяч с каждого.

Напомним, Кокорин и Мамаев были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли осенью 2018 года. Футболисты отбывали наказание в СИЗО «Бутырка», затем были этапированы в колонию. Осенью 2019 года они вышли на свободу по УДО.

Летом 2020-го Кирилл Кокорин, Протасовицкий и Мамаев были оправданы по статье «Хулиганство». У Александра Кокорина она осталась.