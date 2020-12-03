Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко назван лучшим в российской премьер-лиге в ноябре.

Черевченко единогласно выбрали болельщики, эксперты чемпионата и телеканала «Матч Премьер».

Отметим, в ноябре подмосковный клуб выиграл все три матча – у казанского «Рубина» со счетом 2:0, у башкирской «Уфы» со счетом 2:1 и у «Краснодара» со счетом 1:0.

В голосовании Игорь Черевченко опередил наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака, тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, тренера «Ростова» Валерия Карпина и наставника грозненского «Ахмата» Андрея Талалаева.

Ранее сообщалось, что футболисты казанского «Рубина» отправятся в Сочи, где будут базироваться до конца матчей российской премьер-лиги в 2020 году.