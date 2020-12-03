Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и пропустят пятый этап Кубка России.

Об этом сообщает Федерации фигурного катания на коньках России на своем официальном сайте.

Отмечается, фигуристы из-за болезни пропустят предстоящие соревнования.

«У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», — сказал тренер Алиева Евгений Рукавицын, слова которого приводит ФФККР.

Напомним, в конце ноября Туктамышева стала победительницей московского этапа Гран-при.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве в период с 5 по 8 декабря. В октябре спортсменка вернулась к тренировкам, но в ноябре стало известно, что она сдала положительный тест на коронавирус.