В России на утро четверга, 3 декабря, зафиксировано 28 145 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 554 человека скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 29 502 человека.

За все время пандемии в России было проведено более 77,6 миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 375 546 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 859 851 человек, еще 41 607 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 7 750 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 692 новых случая за один день, в Московской области — 1 193 зараженных за сутки.