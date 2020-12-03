Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент не намерен соглашаться на требование Виталия Соловчука о выплате одного миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.

По словам Бушманова, компенсация в сумме 500 тысяч рублей, предложенная Мамаевым Соловчуку во время следствия и суда, которой он не пожелал воспользоваться, его не устроила.

«Расцениваем размер иска как злоупотребление правом. Будем судиться. Пусть суд примет по этому иску решение», — сказал Бушманов, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что личный водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук хочет взыскать моральный ущерб с форварда московского «Спартака» Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека «Ростова» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Отмечается, Соловчук планирует взыскать футболистов и их соучастников деньги на лечение в размере 42 360 рублей 75 копеек.

Компенсацию морального вреда Соловчук хочет получить в виде миллиона рублей — по 250 тысяч с каждого.