Экс-чемпионка UFC Роуз Намаюнас рассказала о своих эмоциях во время нападения ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами в 2018 году.

Инцидент случился в Бруклине, тогда бывший двойной чемпион пытался вызвать на уличную драку своего противника Хабиба Нурмагомедова, в одном автобусе с которым была и Намаюнас. Конор бросил тележку в окно автобуса и разбил его.

По словам Намаюнас, она сидела как будто вечность в этом автобусе и понятия не имела, кто на него напал.

«В окно рядом со мной влетел кулак, потом охранники начали хватать кого-то. Я не знала, что это Конор. Автобус сдавал назад, а окно разбили прямо передо мной. Если бы автобус стоял на месте, то разбили бы окно рядом со мной», — сказала Намаюнас, слова которой приводит MMA Fighting.

Боец добавила, когда она поняла, что это Макгрегор, то немного расслабилась и вспомнила, как в детстве приходилось ездить в школу на автобусе через неблагополучные районы.

Ранее Хабиб Нурмагомедов признался, что не исключает примирения с Конором Макгрегором.