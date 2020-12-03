Британский боец UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился мнением об отмене поединка против Хамзата Чимаева.

«Этот вирус затронул многие жизни и семьи намного хуже, чем в моем случае. С нетерпением жду новой даты боя против Чимаева, спасибо всем за добрые пожелания», – написал Эдвардс в своем Twitter.

Отметим, поединок между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом отменен, так как у британца положительный тест на коронавирус.

Бой Чимаева с Леоном Эдвардсом должен был пройти в рамках турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе 19 декабря.

Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.