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  • 13:06,  3 декабря 2020
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СМИ: Руководство «Зенита» не уволит Семака, но не продлит контракт с Рибалтой

СМИ: Руководство &#171;Зенита&#187; не уволит Семака, но не продлит контракт с Рибалтой
Сергей Семак. Фото: fc-zenit.ru

Петербургский «Зенит» не собирается увольнять главного тренера команды Сергея Семака.

Об этом сообщает «Спорт день за днем». По информации источника, руководство клуба осознает, что команда столкнулась с множеством проблем, которые оказали прямое влияние на результаты сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Отмечается, что в «Зените» возможны перемены на посту спортивного директора — у Хавьера Рибалты заканчивается контракт, и его продление не входит в планы руководства.

Также сообщается, что в «Зените» недовольны летней трансферной кампанией, поэтому новый специалист на этой должность вполне ожидаем.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:3.

По итогам пяти туров сине-бело-голубые потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков — отрыв от третьего места теперь составляет шесть очков.

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