СМИ: Руководство «Зенита» не уволит Семака, но не продлит контракт с Рибалтой

Петербургский «Зенит» не собирается увольнять главного тренера команды Сергея Семака.
Об этом сообщает «Спорт день за днем». По информации источника, руководство клуба осознает, что команда столкнулась с множеством проблем, которые оказали прямое влияние на результаты сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Отмечается, что в «Зените» возможны перемены на посту спортивного директора — у Хавьера Рибалты заканчивается контракт, и его продление не входит в планы руководства.
Также сообщается, что в «Зените» недовольны летней трансферной кампанией, поэтому новый специалист на этой должность вполне ожидаем.
Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:3.
По итогам пяти туров сине-бело-голубые потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков — отрыв от третьего места теперь составляет шесть очков.
Комментарии Развернуть