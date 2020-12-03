СМИ: Руководство «Зенита» не уволит Семака, но не продлит контракт с Рибалтой

Петербургский «Зенит» не собирается увольнять главного тренера команды Сергея Семака.

Об этом сообщает «Спорт день за днем». По информации источника, руководство клуба осознает, что команда столкнулась с множеством проблем, которые оказали прямое влияние на результаты сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Отмечается, что в «Зените» возможны перемены на посту спортивного директора — у Хавьера Рибалты заканчивается контракт, и его продление не входит в планы руководства.

Также сообщается, что в «Зените» недовольны летней трансферной кампанией, поэтому новый специалист на этой должность вполне ожидаем.