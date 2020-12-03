Российские фигуристы Михаил Коляда и Анастасия Гулякова не примут участие в пятом этапе Кубка России в Москве.

Фамилий спортсменов нет в обновленных списках участников турнира.

Отметим, Коляда и Гулякова тренируются в группе Алексея Мишина.

Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и пропустят пятый этап Кубка России.

Напомним, в конце ноября Туктамышева стала победительницей московского этапа Гран-при.

Кроме того, Евгения Медведева также не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве в период с 5 по 8 декабря. В октябре спортсменка вернулась к тренировкам, но в ноябре стало известно, что она сдала положительный тест на коронавирус.