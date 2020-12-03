Российская бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой обслужит ответную игру 1/16 финала женской Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и амстердамским «Аяксом».
Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на телеграм-канал РФС. Отмечается, помогать Пустовойтовой будут Екатерина Курочкина и Юлия Петрова, а резервным арбитром станет Марина Крупская.
Матч пройдет 16 декабря в Мюнхене и начнется в 20 часов по московскому времени.
Напомним, француженка Стефани Фраппар стала первой в истории женщиной, которая работала на матче мужской Лиги чемпионов. Бригада 36-летней Фраппар была назначена на встречу туринского «Ювентуса» и киевского «Динамо» в пятом туре группового этапа. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба, работа Фраппар была оценена положительно.
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