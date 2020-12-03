Российская бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой обслужит ответную игру 1/16 финала женской Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и амстердамским «Аяксом».

Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на телеграм-канал РФС. Отмечается, помогать Пустовойтовой будут Екатерина Курочкина и Юлия Петрова, а резервным арбитром станет Марина Крупская.

Матч пройдет 16 декабря в Мюнхене и начнется в 20 часов по московскому времени.