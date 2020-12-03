Российские фигуристы Михаил Коляда и Анастасия Гулякова заболели, но у них нет коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС Владислав Жуков в своем телеграм-канале.

«Миша Коляда и Настя Гулякова пополнили список снявшихся с пятого этапа КР. У ребят не коронавирус. Приболели, но не тем самым. Это на 200%», – заявил Жуков.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Михаил Коляда и Анастасия Гулякова не примут участие в пятом этапе Кубка России в Москве. Фамилий спортсменов нет в обновленных списках участников турнира.

Также сообщалось, что Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и не смогут принять участие в пятом этапе Кубка России.