В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА

Хоккейный клуб из столицы в рамках Западной конференции сыграл уже 33 матча и в данный момент имеет 53 очка. ЦСКА с хорошим отрывом располагается на первом месте и не подпускает ближайших соперников ни на шаг. Ближайшая команда, которая имеет шансы достать до москвичей отстаёт на девять очков.

С 12 по 21 ноября ЦСКА провели отличную серию из пяти матчей подряд. Сперва клуб обыграл «Салават Юлаев» в близкой борьбе со счётом 5-3, затем стёр «Сочи» со счётом 7-0 и прошёлся по «Локомотиву (3-1), «Нефтехимику» (4-2) и «Димано» Минску с результатом 5-1.

Однако всё-таки есть и ложка дёгтя в бочке мёда. 23 ноября клуб не смог справиться с «Сибирью» на своём поле, причём результат был шокирующий: 1-5.

«Динамо» Минск

Команда из Беларуси провела неплохую серию побед и снова закрепилась на четвёртом месте в турнирной таблице. «Динамо» обыграла четыре подряд. Сперва клуб обыграл «Сибирь» с разгромным счётом 6-0, затем «Амур» (2-1), а после чего расправился с «Барысом» (4-1).

После чего в домашних трибунах минский коллектив выиграл «Сочи» в близкой борьбе со счётом 3-2 в дополнительное время. Однако получить шестую победу подряд «Динамо» не смог, так как столкнулся с ЦСКА и достаточно крупно проиграл – 1-5.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.34, на ничью они дают коэффициент 5.80, а на победу «Динамо» Минск — 7.40.

Эксперты считают, что несмотря на отличный результат ЦСКА в рамках Западной конференции, «Динамо» в данном матче списывать со счетов не стоит, клуб имеет все шансы, чтобы побороться, как минимум за несколько забитых шайб во вражеские ворота. Аналитики предлагаю рассмотреть прогноз на индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 1.5 с коэффициентом 2.04.