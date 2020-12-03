Тренер российских лыжников Маркус Крамер выразил сомнения в том, что сборная России сможет принять участие в «Тур де Ски».

По словам Крамера, в данный момент в сборной не знают, что будут делать с «Тур де Ски». Он считает, что в FIS должны подумать, что делать им, не следует ли провести «Тур де Ски» только в одном месте – например, в Валь-ди-Фьемме.

Тренер отметил, роль играет участие Норвегии, Швеции и других крупных стран. Он добавил, что Россия хочет соревноваться с лучшими, а не чтобы только Россия выступала против остального мира.

«Должны быть задействованы все лучшие спортсмены. Надеюсь, FIS подумает об этом и найдёт правильное решение», – сказал Крамер, слова которого приводит портал Vg.no.

Ранее сообщалось, что этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене состоятся, несмотря на отказ сборных Норвегии, Швеции и Финляндии.