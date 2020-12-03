Бой Тайсона и Джонса продал в два раза больше платных подписок, чем Хабиб — Гэтжи

Стало известно, сколько было продано платных трансляций выставочного поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.

Как сообщает MMA Fighting, на бой Тайсон-Джонс было продано более 1,2 миллионов платных подписок по цене 49,95 доллара за подписку. Если данные достоверны, то бой Тайсон — Джонс окажется в списке самых успешных событий года в ММА и боксе наравне с турниром UFC 251, который продал более 1,3 миллионов платных подписок. Главным поединком того турнира стал бой между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем.

При этом поединок между Тайсоном и Джонсом обогнал бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, на который было продано около 800 тысяч платных подписок. Обогнали ветераны и турнир UFC 254 с Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи (675 тысяч подписок).