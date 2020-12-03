Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, как ему удалось похудеть.

По словам Радимова, пять-шесть раз в неделю по часу он бегает в Удельном парке. Тренер отметил, если он пропускает пробежку, то чувствует себя не очень хорошо.

«В какой-то момент посмотрел на себя в зеркало и понял, что хватит уже жрать, надо заниматься спортом. Удалось скинуть довольно внушительную сумму килограмм. Но еще есть к чему стремиться», — сказал Радимов, слова которого приводит «Радио Зенит».

Экс-футболист отметил, он пришел к этому во время пандемии, когда надо было сидеть дома. Вечером Радимов выходил бегать по парку, где никому не мешал.

В данный момент «Зенит-2» идет на втором месте в таблице ПФЛ, имея в активе 30 очков.