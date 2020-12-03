Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев раскритиковал российского тяжеловеса Сергея Харитонова.

«Серега — чмошник. Есть такое слово, которое характеризует все сразу. Сначала попадает в историю с Адамом, где зачем-то начинает рассказывать о каких-то вещах, связанных с его какими-то очень близкими отношениями с Адамом и вспоминает какие-то абсолютно низкие вещи. Даже если у них что-то с этим человеком произошло, он не должен такого рода вещи обнародовать. Правда это или нет», — сказал Гаджиев, слова которого приводит YouTube-канал BOSTANOF MMA.

Промоутер отметил, что Харитонов называет имена людей — самого Гаджиева, Али Багаутинова, Владимира Минеева, пытаясь дискредитировать их. Гаджиев считает, что Харитонов хотел столкнуть их лбами.

Он добавил, что Харитонов ему так и не перезвонил, хотя обещал это сделать.

Ранее в интернете появилась видеозапись с примерением российских бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Адама Яндиева. Харитонов на специальной пресс-конференции сообщил, что он и Яндиев отказались от претензий друг к другу.