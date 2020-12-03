В Увате завершился суперспринт у мужчин и женщин в рамках второго этапа Кубка России по биатлону.

Победу в соревновании среди мужчин одержал Карим Халили, который опередил на 1,3 секунды ставшего вторым Вадима Филимонова, Занявший третье место Игорь Малиновски показал результат хуже победителя на 12,7 секунд.

В женском суперспринте победу одержала Елизавета Каплина, которая на 11 секунд опередела Татьяну Акимову. Третьей стала Наталья Гербулова, отставшая от Каплиной на 18,8 секунд.

Отметим, в Контиолахти (Финляндия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 3 декабря, состоится мужская спринтерская гонка, начало запланировано на 15:30 по московскому времени.

Напомним, первый этап Кубка мира также проходил в Контиолахти. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы обезопасить спортсменов во время пандемии коронавируса, сократив их перемещение между местами соревнований.