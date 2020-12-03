19 членов сборной России, составленной перед началом сезона, не смогут выполнить критерии отбора на чемпионат России, так как не приняли участие в двух этапах Кубка страны.

Среди женщин это Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Ксения Синицына. В мужской команде это Артур Даниелян, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

В парном катании критерии отбора не выполнят Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, а в танцах на льду — Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Михаил Коляда и Анастасия Гулякова не примут участие в пятом этапе Кубка России в Москве. Фамилий спортсменов нет в обновленных списках участников турнира.

Также сообщалось, что Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и не смогут принять участие в пятом этапе Кубка России.