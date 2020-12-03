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  • 14:36,  3 декабря 2020
Олимпийские игры
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Спортсменам запретят заниматься сексом на Олимпиаде-2020 в Токио

Спортсменам запретят заниматься сексом на Олимпиаде-2020 в Токио
Эмбрема Олимпиады в Токио

Спортсменам, которые примут участие в олимпийских играх в Токио, запретят заниматься сексом на время соревнований.

Об этом сообщил руководитель Оргкомитета Токио-2020 Тоширо Муто.

Организаторы планируют ввести для спортсменов кодекс поведения, который включает в себя отказ от физического контакта, громкие разговоры и требование носить маски, когда они не тренируются или не участвуют в соревнованиях. Отмечается, что отказ от физического контакта подразумевает и отсутствие секса, который запретят во избежание распространения коронавирусной инфекции.

«Это не закон, но нам нужно быть осторожными и просить людей соблюдать меры предосторожности», — сказал Муто.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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