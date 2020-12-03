В Континентальной хоккейной лиге появились проблемы с документооборотом в результате пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Да, бедная КХЛ. Пожар в районе Ленинградки оставил всю лигу без документооборота. Слетела почта, ЦИБ, протоколы, заявки. Кошмар. И до сих пор не все решено», — написал Шевченко.

Отметим, пожар произошел в среду и начался в коллекторе, общая протяженность которого составляет приблизительно 6,5 километров. В коллекторе проложены кабели связи, силовые кабели, трубы горячего и холодного водоснабжения. От электричества были отключены 13 жилых домов. Пожар был потушен только к вечеру 2 декабря.