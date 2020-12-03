Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что коронавирус в его группе также выявлен у 16-летнего Глеба Лутфуллина.

«Мое здоровье безупречно. Коронавирусом у нас заболели Лиза Туктамышева и Глеб Лутфуллин. Остальные, если чем-то болеют, то вне ковида. Смогут ли они принять участие в чемпионате России — ответить не могу», — сказал Мишина, слова которого приводит «Спорт День за Днем».

Напомним, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и не смогут принять участие в пятом этапе Кубка России.

Также стало известно, что российские фигуристы Михаил Коляда и Анастасия Гулякова не примут участие в пятом этапе Кубка России в Москве. Фамилий спортсменов нет в обновленных списках участников турнира.