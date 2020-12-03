В Контиолахти (Финляндия) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону началась мужская спринтерская гонка. Спортсмены вышли на старт в 15:30 по московскому времени.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Россию сегодня представляют шесть спортсменов: Александр Логинов, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Четвертый стартовый номер достался Елисееву, Логинов уйдет на дистанцию восьмым, Латыпов — 25-м, Бабиков — 40-м, Сучилов — 77-м, Пащенко — 93-м.

Напомним, первый этап Кубка мира также проходил в Контиолахти. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы обезопасить спортсменов во время пандемии коронавируса, сократив их перемещение между местами соревнований.