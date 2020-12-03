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  • 16:11,  3 декабря 2020
Автоспорт
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«Формула-1» модернизировала ограждение, возле которого случилась авария Грожана

&#171;Формула-1&#187; модернизировала ограждение, возле которого случилась авария Грожана
Гонки "Формула-1"

«Формула-1» решила улучшить ограждение, возле которого на Гран-при Бахрейна произошла жесткая авария с участием французского пилота «Хааса» Ромена Грожана.

Во время красных флагов металлический рельс безопасности на выезде из третьего поворота был заменен на временные бетонные блоки, а перед Гран-при Сахира рельс восстановили и добавили барьер из двух рядов покрышек.

Кроме того, при подъезде к девятому повороту убрали кочку и расширили барьер из покрышек.

Напомним, гонка была остановлена из-за взрыва болида французского пилота «Хааса» Ромена Грожана. Болид Грожана улетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. Француза увезла машина скорой помощи. Исходя из трансляции, гонщик серьезно не пострадал, быстро выскочив из пылающей машины, а болид разломало пополам. Позже после возобновления Гран-при произошла еще одна авария, в которой снова принял участие российский гонщик Даниил Квят.

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