«Формула-1» модернизировала ограждение, возле которого случилась авария Грожана

«Формула-1» решила улучшить ограждение, возле которого на Гран-при Бахрейна произошла жесткая авария с участием французского пилота «Хааса» Ромена Грожана.

Во время красных флагов металлический рельс безопасности на выезде из третьего поворота был заменен на временные бетонные блоки, а перед Гран-при Сахира рельс восстановили и добавили барьер из двух рядов покрышек.

Кроме того, при подъезде к девятому повороту убрали кочку и расширили барьер из покрышек.